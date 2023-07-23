BU hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,88 kazançla 6.687,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 6.299,57 puanı, en yüksek 6.724,42 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 8,91 kazançla 6.136,31 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 6,01 artışla 7.244,81 puana, Mali Endeks yüzde 1,52 primle 6.266,33 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 3,45 değer kazancıyla 10.555,98 puana yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 42,37 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret oldu. Bunu yüzde 33,38 ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi, yüzde 31,49 ile Gen İlaç izledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,34 artışla 1.700 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 11 bin 275 liraya yükseldi.

KÜLÇE ALTINDA YÜKSELİŞ

DOLARIN satış fiyatı yüzde 2,99 değer kazanarak 26,9360 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,88 artışa 29,9400 lira oldu. Geçen hafta 34,4280 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,77 artarak 34,6940 liraya çıktı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,60 kazançla 31,3320 liradan alıcı buldu.