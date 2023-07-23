Büyükşehir’in servis kararına esnaftan isyan

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 400 S plaka ihalesiyle ilgili kararının Meclis'ten geçmesini değerlendiren İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, "Daha önce açtığımız davaları kazandık, S plaka ihalesi iptal oldu. İhaleden önce, ihale şartlarının değişmesini istiyoruz. Eğer esnafımızın en azından ikinci plakayı alma hakkı verilmezse, daha önce olduğu gibi yine dava açarız, yine kazanırız" dedi.

Mert, tekrar gündeme gelen ihalenin tamamen şirketlere yönelik bir ihale olduğunu iddia etti: "İzmir'de faaliyet gösteren 4-5 şirket var; onların çıkarlarına karşı esnafımızın menfaatlerinin çiğnenmesine, onların ezilmesine asla müsaade etmeyeceğim. 4-5 şirket istiyor diye esnafımı ezdirmem. Esnafımız, o 4-5 esnaftan büyüktür. Sonuna kadar mücadele ederiz."