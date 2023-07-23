İnternet dolandırıcılarından yeni yöntem: Akılalmaz plana ölüleri bile alet ettiler

Dolandırıcıların son dönemdeki hedefi internetten alışveriş yapanlar oluyor. Daha uygun fiyata ürün almak isteyenleri ağına düşüren dolandırıcılar, akla gelmeyecek yöntemlere başvuruyor. Önde gelen e-ticaret platformlarını kopyalayan dolandırıcılar, sosyal medya sitelerine verdikleri cazip reklamlarla vatandaşları tuzaklarına düşürüyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sistem şöyle işliyor: Almak istedikleri ürünü sosyal medyada çok düşük fiyata gören vatandaşlar linke tıkladığında karşısına WhatsApp'tan bir müşteri temsilcisi çıkıyor. Ödeme ve teslimat bilgilerini soran vatandaşlara istenirse ürünün elden teslim edileceği ya da kargoyla gönderilebileceği bilgisini veren müşteri temsilcileri ödeme için de e-ticaret platformu linki vererek "Buradan güvenle ödeme yapabilirsiniz" diyor.

BİREBİR KOPYA OLMASI GÜVEN VERİYOR

Link gerçek bir e-ticaret platformunun birebir kopyası olduğu için güvenip ödemesini yaparak, ürünü teslim almak için verilen adrese gittiğinde adresin sahte olduğunu gören vatandaş gerçekle yüzleşiyor.

Kargosunu bekleyen vatandaş da ürünün peşine düşünce dolandırıldığını anlıyor. Ödeme için verilen IBAN'ların cezaevinde bulunan mahkûmlara, yaşlı veya ölmüş kişilere ait olduğu görülüyor.

IBAN CEZAEVİNDE OLAN BİRİNE AİT ÇIKTI

Erzincan'da yaşayan T.Ç., yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Parayı verdikleri IBAN'a gönderdim. Sonra ne ürün geldi ne de bir daha müşteri temsilcisine ulaşabildim. Beni engelledi. Yaptığım araştırmada telefonun yurtdışından gelen birinin üzerine kayıtlı olduğunu öğrendim. IBAN'ın da cezaevinde bulunan birine ait olduğunu öğrendim. Sonra yine alışveriş yapacakmış gibi aynı reklamlara girdim. Bu kez ölen birinin IBAN'ını verdiler."

'GÜLÜCÜK' GÖNDERİP ENGELLEDİ

İstanbul'da yaşayan öğretmen B.A. ise "Elektronik bir cihaz alacaktım. Çok ünlü bir e-ticaret platformunda ürünü gördüm. Üründe 'Güvenli e-ticaret' etiketi vardı. Orijinal sitede ürüne yorum yaptım ve WhatsApp üzerinden mesajlaşmaya başladım satıcıyla" dedi.

İndirim istediğini belirten B.A, "İndirim yaptı ve ürünün indirimli halinin ilanını bana link olarak gönderdi. Ödemeyi IBAN'a gönderdim. Ürün gelmedi. Mesajlaştığım numaraya 'Neden ürünü göndermediniz' dediğimde dalga geçer gibi bana 'gülücük' göndermesinden ve sonra da beni engellemesinden dolandırıldığımı anladım" ifadesini kullandı.