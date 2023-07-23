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Haberler Ekonomi Muradiye OSB gücüne güç katıyor

Muradiye OSB gücüne güç katıyor

CÜNEYT HASÇELİK
Muradiye OSB gücüne güç katıyor

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) 2023 yılı. 1. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti. Genel kurulda Muradiye OSB'nin genişleme alanı ile ilgili kararlar ele alındı. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık bölgenin genişlemeyle beraber 10 milyon metrekareye çıkacağını ifade etti.

Kıvırcık, alt yapıya önem verdiklerini ve 400 milyon TL'lik modern bir alt yapıyı hayata geçireceklerini kaydetti. Geri dönüşüm firmalarına tehlikeli madde ve atık bulundurdukları için onay vermediklerini söyleyen Kıvırcık, bu şirketler için şehirden uzak bir bölgede yeni alanların oluşturulması gerektiğini söyledi. Yılsonunda itfaiyeye sahip olacaklarını vurguladı.

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