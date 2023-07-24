Yapılandırmada son gün 31 Temmuz

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise 31 Temmuz Pazartesi günü dolacak.

İLK İKİ TAKSİT İÇİN

Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek. Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırılan borç, sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak. Öte yandan, 2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'da dolacak. Ayrıca, 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi de 31 Temmuz'da sona erecek.