Kaplan Hibrit sayesinde savunma sanayii güçlendi

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerden FNSS, IDEF 2023 Fuarı'nda, KAPLAN HİBRİT aracının tanıtımını yaptı. HİBRİT Güç Grubu Geliştirme Projesi kapsamında ilk prototip aracın montajı tamamlanmıştı. Kritik doğrulama testlerine bu yılın sonuna doğru başlanılması planlanan projeyle FNSS, ürün gamında yer alan ve gelecekte üretilmesi muhtemel paletli araç platformlarına ve modernizasyon ihtiyacı olan tüm paletli araç ailelerine entegre edilebilir, özgün bir hibrit güç grubu çözümü geliştirmeyi amaçlıyor.