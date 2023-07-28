Abdülhamit’in petrol haritası gerçek

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yer altı yatakları kullanılmayan Şırnak, petrol keşifleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı II. Abdülhamit tarafından başlatılan petrol haritası gerçek çıktı.

ŞIRNAK, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler Bestler Dereler, Feraşin, Kato ve bölgede başka noktalara çekildi. Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ve Feraşin bölgesinde aramalar devam ederken, Bestler Dereler bölgesinde de sismik çalışmalar yapıldığı öğrenildi. . Bugün TPAO'nun arama yaptığı bölgelerde haritada gösteriliyor.