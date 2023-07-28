AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bir girişimci Serdar İnan, 'Alo Salçacı' hattı kurarak kadınların her yaz büyük uğraş verdiği salça yapım işini fırsata çevirdi. Özellikle kadınların günlerce uğraşıp hazırladığı domates salçası yapım işi Nazilli'de Serdar İnan'ın pratik zekası ile uğraş olmaktan çıktı. Sezon boyunca randevu sistemi ile mahalle mahalle, sokak sokak dolaşan Serdar- Yeliz İnan çifti iş kurup geçimini sağlarken kadınların da işlerini hafifletti. Kamyonetine yüklediği sıkma makinesini evlere kadar götüren İnan, domates ezme ve sıkma çilesine son vererek yarım saatte tüm işi bitiriyor