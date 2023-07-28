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Haberler Ekonomi İzmir’deki ulaşımın sorunları konuşuldu

İzmir’deki ulaşımın sorunları konuşuldu

İzmir’deki ulaşımın sorunları konuşuldu
İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapacağı ortak çalışmalarda ilk adım atıldı. İESOB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, Ulaşım Sektörü İstişare Toplantısıyla, il çapında faaliyet gösteren şoför odaları ile karma odaların başkan ve yöneticileri, İBB Ulaşım birim müdürleri ile bir araya geldi. İESOB Ulaşımdan Sorumlu Başkanvekili Necdet Heppekcan'ın yönettiği toplantıda kentteki toplu ulaşımın işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı. İBB yetkilileri, İESOB Başkanı Yalçın Ata'yı da ziyaret etti.
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