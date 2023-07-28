‘Narenciye ihracatında 1 milyar doları aşacağız’

KALINTISIZ ve katma değerli üretim amacıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi' ve 'İyi Tarım Uygulamaları Projesi' kapsamında 5 bin Akdeniz Meyve Sineği mücadele tuzağı, Menderes Gümüldür'de gerçekleştirilen tören ile üreticilere dağıtıldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "2023 yılında narenciye ihracatında 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Küresel ısınmayla mücadele ediyoruz özellikle Menderes havzasını iyi korumalıyız. ÇKS kayıtları sıkıntılarını Bakanlığımıza götürdük yakın zamanda çözeceğiz üretici bazlı ÇKS kayıtları yer alacak" dedi.