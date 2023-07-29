ALO 181’e teşekkür yağmuru: Umutlarımız yeşerdi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi olan ALO 181'e son günlerde sık sık "teşekkür telefonu" geliyor. Afet bölgesinde yıkılan konutunu ve işletmesini yerinde inşa etmek isteyenlere hibe desteği ile faizsiz kredi imkanı sunan "Yerinde Dönüşüm" projesine övgüler yağdıran depremzedeler, duygu dolu mesajlarını çağrı merkezi personellerine iletiyor.

17 Temmuz'da hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm projesi ile afet bölgesinde konutunu yerinde yapmak isteyenlere 500 bin lira, işletmesini yerinde yapmak isteyenlere ise 250 bin lira hibe desteği sağlanıyor. Hattı arayan vatandaşlar, "Bu proje olmasa memleketime dönemeyecektim", "Devletimize ne kadar minnettar olsak azdır", "Bu proje umutlarımızı yeşertti", "Her gece namaza kalkıp devletimize dua ediyorum" ifadeleriyle personeli duygulandırdı.