Emekli öğretmenden şifalı bitkisel yağlar

AYDIN'DA KOSGEB desteği ile fabrikasını kuran emekli kimya öğretmeni Dilek Parlakoğlu'nun (54) doğal yöntemlerle ürettiği uçucu bitkisel yağlar hem yurt içi hem yurt dışı pazarında yoğun talep görüyor. Dilekoğlu, Kuşadası'nda açtığı satış mağazasında doğal ve vegan olduğu için ilgi gören yağlarını turistlerle buluşturdu. Efeler'de Anadolu Liseleri ve Bilim Sanat Merkezi'nde 28 yıl kimya öğretmenliği yapan Dilek Parlakoğlu, emekli olduktan sonra iş hayatına atıldı.

ASTİM Aydın Organize Sanayi Bölgesinde geçtiğimiz yıl uçucu yağ üretim fabrikası kuran Parlakoğlu, KOSGEB İleri Girişimcilik Programı'na başvuru yaparak geri ödemesiz makine, kuruluş ve performans desteği aldı. İsveç, Belçika, Danimarka ve Almanya başka olmak üzere çok sayıda ülkeye toptan satış ile ülkeye döviz girdisi sağlayan Parlakoğlu, turizmin gözdelerinden Kuşadası'nda satış mağazasını faaliyete geçirdi.

HEM SATIŞ HEM TANITIM

Kuşadası'nda turistlerin bitkisel yağlara ilgilerinin yoğun olduğunu dile getiren Dilek Parlakoğlu, "Farklı ülkelere ürünlerimizi ulaştırabilmek ve tanıtmak firmamız için önem taşıyor" dedi.