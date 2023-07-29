Zeytinyağı tesisine devlet eli değdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörlüğü, IPARD programları kapsamında işletmelere hibe desteği vererek son teknoloji makineekipman alımları konusunda yardımcı oluyor. Hem verimi hem de kaliteyi artırıyor. Manisa'da Yaşar Yağ Zeytin Ürünleri Şirketi, Kırkağaç ilçesi Öveçli mahallesinde Selahattin Yaşar ve Mehmet Yaşar tarafından 1984 yılında kuruldu. 2 adet eski kontinü zeytinyağı hattı ile sıkım yapan işletme, 2018 yılında IPARD I Programı kapsamında TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü'ne başvuruda bulundu. Projesi kabul edilen işletme, ilk olarak son teknoloji makine-ekipman alımlarını gerçekleştirerek birinci zeytinyağı hattını modernize etti ve 1 milyon 240 bin liralık harcamasının 642 bin lirasını TKDK'dan hibe desteği olarak aldı.

DEDEDEN KALMA DEĞERLİ MİRAS

2022 yılında ikinci zeytinyağı hattını da yenilemek amacıyla IPARD II Programı kapsamında tekrar TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü'ne modernizasyon projesi başvurusu sunan işletme, 4 milyon 232 bin liralık harcamasının 2 milyon 306 bin lirasını TKDK'dan hibe desteği olarak alacak. Dede mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Selahattin Yaşar, "1927 yılında dedemiz ilk işletmesini kuruyor. Benim annem tarafı Giritli. Giritlilerin zeytinyağına olan merakından böyle bir sektörün içine girmişler. 1984 yılında biz de genlerimizde olan bu sektöre girdik. Üç kardeş bu işe başladık. 2000 yılında şirketleşmeye gittik" dedi.

İTALYA'DAN ALTIN MADALYA

Bulundukları köyün ismi olan Öveçli ile zeytinyağında marka olduklarını vurgulayan Selahattin Yaşar, "8-10 yıl öncesinde butik şeklinde şişe dolumu ve internet üzerinden satışlara başladık. Tarım fuarlarına, Olivect fuarlarına katıldık. 2017 yılında hem Türkiye'de hem de İtalya'daki yarışmalara katıldık. İtalya'daki yarışmalarda altın madalya alarak dünya birincisi olduk. Türkiye'de de hem altın hem gümüş madalya kazandık" diye konuştu.

Birinci zeytinyağı hattını modernize eden işletmenin 1 milyon 240 bin liralık harcamasının 642 bin liralık kısmı, TKDK tarafından hibe olarak verilmiş.

'IPARD DESTEĞİ OLMASA BAŞARAMAZDIK'

SELAHATTİN Yaşar, "IPARD gerçekten büyük destekler sağlıyor. Bir defa yüzde 55'i hem devlet hem Avrupa Birliği kanalıyla bize destek veriliyor. IPARD olmazsa şu andaki Türkiye'deki zeytin ve zeytinyağı fabrikaları bu makineleri yenilemeleri mümkün değil. Biz hem devletimize hem Tarım Bakanlığımıza hem de TKDK'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü teknoloji yenilenmezse üretimde de kayıplar büyük olur, kalite düşer" dedi.