Çam fıstığının kilosu 1800 TL toplaması 500 TL

Aydın Koçarlı'da en önemli gelir kaynağı olan çam fıstığı altınla yarışıyor. Marketlerde kilosu bin 800 liraya satılan çam fıstığını toplamak için köylüler 25-30 metre yüksekliğindeki ağaçlara çıkarak adeta ölüme meydan okuyor. Çam ağaçlarından, altın değerindeki çam kozalaklarını topladıklarını söyleyen Hasan Kalem, "Ekmek parası kazanmak için bunu yapmak zorundayız" dedi. Ellerindeki sırıklarla ağaçlardaki kozalakları yere düşürdükten sonra kozalakların içerisindeki çam fıstıklarını çıkartan işçiler, bu sırada ağaçtan düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Ekmek parası için adeta ölümü göze alan işçiler, bu işten günlük ortalama 500 lira yevmiye kazanıyor.

ÖZEL HABER