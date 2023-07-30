İzmir’de toplu ulaşıma yüzde 70 zam talebi

Geçtiğimiz hafta içme suyuna yüzde 43.5 oranında zam yaparak yeni bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de toplu ulaşıma zam yapmak için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan UKOME toplantısı öncesi gerçekleştirilen teknik kurulda toplu ulaşıma yüzde 70 oranında zam teklifi sundu. Büyükşehir'in sunduğu taslak tarifeye göre tam bilet yüzde 70.84 oranında artışla 15 liraya çıkarılırken, aktarmaya ise yüzde 114,29 zam yapılması teklif edildi. Zamlı yeni tarifeden öğrenciler de nasibini aldı. Taslak tarifeye göre öğrenci biniş bedeli ise 5,14 TL olarak belirlendi. Öneri pazartesi günü UKOME toplantısında masaya yatırılacak. Büyükşehir'in önerisi oylamada kabul görürse, zamlı tarife büyük ihtimalle 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.