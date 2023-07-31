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Haberler Ekonomi AK Partili Saygılı’dan Başkan Soyer’e grev tepkisi: İşini yapmayan belediye!

AK Partili Saygılı’dan Başkan Soyer’e grev tepkisi: İşini yapmayan belediye!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’deki metro ve tramvayda toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması ve greve gidilmesi üzerine açıklama yaptı. Başkan Saygılı, ‘Bir kentin üç temel sorunu; “Çöp, Su ve Ulaşım” birer sorun olarak büyümeye devam ediyorsa; ortada “İşini yapamayan bir belediye” vardır’ dedi.

AK Partili Saygılı’dan Başkan Soyer’e grev tepkisi: İşini yapmayan belediye!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası'nın uyguladığı grev kararı sonrasında Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi.

İŞİNİ YAPMAYAN BİR BELEDİYE VAR

Başkan Saygılı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bir kentin üç temel sorunu; "Çöp, Su ve Ulaşım" birer sorun olarak büyümeye devam ediyorsa; ortada "İşini yapamayan bir belediye" vardır! Hele üzerine bir de "Çalışan hakları" sürekli kriz oluyorsa; durum daha da vahimdir! Kent içi trafiğinin tüm uzuvlarıyla felç oluşunu seyreden, verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e söylenecek tek söz vardır: İzmir'i yönetemiyorsunuz"

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