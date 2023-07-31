AK Partili Saygılı’dan Başkan Soyer’e grev tepkisi: İşini yapmayan belediye!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası'nın uyguladığı grev kararı sonrasında Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi.

İŞİNİ YAPMAYAN BİR BELEDİYE VAR

Başkan Saygılı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bir kentin üç temel sorunu; "Çöp, Su ve Ulaşım" birer sorun olarak büyümeye devam ediyorsa; ortada "İşini yapamayan bir belediye" vardır! Hele üzerine bir de "Çalışan hakları" sürekli kriz oluyorsa; durum daha da vahimdir! Kent içi trafiğinin tüm uzuvlarıyla felç oluşunu seyreden, verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e söylenecek tek söz vardır: İzmir'i yönetemiyorsunuz"