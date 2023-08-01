‘Ata hepimizin gururu oldu’

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aydan ve Federasyon yöneticileri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Son derece samimi bir atmosferde geçen ziyarette, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Ayakkabıcılar Odalarının başkanları, İESOB yöneticilerinin coşkusuna ortak oldu. Ziyarete Federasyon yönetimi ile Trakya ve Ege Bölgesinde bulunan Ayakkabıcılar Odalarının başkanlarının katıldığını belirten Genel Başkan Aydan, Yalçın Ata'nın Türkiye'de yankı bulan İESOB Başkanlığının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

'BAŞARISI ÜLKEDE SES GETİRDİ'

İzmir Birliği'ne daha önce pek çok kez geldiğini hatırlatan Aydan, "Ancak bu kez kendi evimize gelmiş gibiyiz. Çalışkanlığı, dirayeti ve azmi ile tanıdığımız Federasyonumuzun Genel Başkanvekili Yalçın Ata'nın İzmir'deki büyük başarısı tüm ülkede ses buldu. Türk esnaf teşkilatları içinde yaptığımız çalışmalarda, içimizden, ailemizden biri olarak kabul ettiğimiz Yalçın Ata'nın başarısı bizlere aktarıldığında kıvanç duyduk. Olağanüstü genel kurullar zordur, olağanüstü genel kurulları mevcut yönetimlere karşı kazanmak daha da zordur. Bu açıdan zor tanımayan Yalçın Ata'nın üstün başarısını çok önemli buluyoruz. Federasyon yönetimimize ve oda başkanlarımıza karşı gösterdiği misafirperverlikten çok mutlu olduk. Yalçın başkanın yanı sıra, Federasyonumuzun Denetim Kurulu Başkanı ve Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanımız Mustafa Köksoy da bir an olsun bizden ilgisini esirgemedi. Bugüne kadar yaptığı çalışmalarla kendisini ülke çapında ispatlamış olan Yalçın Ata'nın, yeni dönemde İzmir Birliği'nde de başarılı işlere imza atacağına gönülden inanıyor, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu'nun ve Türk Ayakkabı Camiası' nın sonuna kadar Yalçın Ata'nın yanında yer alacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

HEDİYE SUNULDU

Yalçın Ata'yı kutlamak ve kucaklamak için ülkenin dört bir yanından gelen Ayakkabıcılar Odalarının başkan ve yöneticileri, Ata hakkında benzer fikirleri dile getirerek, hatıra fotoğrafı çektirdiler. Antalya Ayakkabı İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Şefik Sarı da günün anısına Yalçın Ata'ya anlamlı bir hediye sundu.