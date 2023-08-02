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Ayçiçek yağının fiyatı geçen yıla göre düştü

Ayçiçek yağının fiyatı geçen yıla göre düştü
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Ayçiçek yağı fiyatlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. 1,5-2 yıl önce yağ fiyatlarının şu anki seviyelerin üzerinde olduğunu vurgulayan Kırbiç, "Şu anda fiyatlar pahalı değil. Biz hem yağ üreticisi bir kurum olarak hem çiftçi olarak baktığımızda 1,5-2 yıl önce yağ fiyatları şu anki seviyelerin üzerindeydi. Şu anda fiyatlar önceki yılların altında seyretmekte. Ancak tabii bunun bizi üzen bir tarafı var. Her nedense yağ fiyatları televizyonlarda ve yazılı basında çokça haber oluyor. Bizim penceremizden baktığımızda bu büyütülecek bir olay değil" diye konuştu.
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