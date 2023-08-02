Bakırçay TEKMER ile girişimcilik ve istihdama destek

İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından başta bulunduğu bölge olan İzmir ilinin kuzey bölgesi olmak üzere, İzmir ili ile Ege bölgesindeki istihdamın arttırılması ve ekonomik büyüme potansiyelinin daha etkin şekilde kullanılabilmesi için yaşam bilimlerine yönelik yenilikçi bir sağlık teknoloji kümelemesini içeren ekosistemin oluşturulması amacıyla kurulan ve KOSGEB tarafından desteklenen Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Merkezi-/Bakırçay TEKMER, 09.09.2020 tarihinde yapılan TEKMER Programı Değerlendirme ve Karar Kurulu Toplantısı'nda değerlendirilen 15.09.2020 tarihli ve 8334 sayılı Kurul Kararı ile Tekmer adı kullanım hakkını elde etmiştir.

YENİ PROJELERE AÇIK

Ortağı olduğu Kent A.Ş. tarafından kendine tahsis edilmiş bulunan Deniz Baykal Kültür Merkezi içerisinde yer alan Bakırçay TEKMER, Sağlık Alanında; Tıbbi/Biyomedikal Malzeme ve Cihaz Tasarımı, Kişişelleştirilmiş/ Akıllı İlaç ve Aşı Teknolojileri, Genetik, Nörobilim ve Bilişsel Sistemler; Mühendislik Alanında ise Tanısal/Tıbbi/ Biyolojik Elektronik Görüntüleme, Sinyal ve Görüntü İşleme Teknolojileri, Sağlıkta Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm, Sağlıkta Yapay Zekâ ve Robotik Sistemler ile Akıllı Sağlık Teknolojileri/Giyilebilir Teknolojiler, Sağlıkta Oyun/Oyunlaştırma ve Sanal/ Artırılmış Gerçeklik, Sağlık Sistemlerine İlişkin Tedarik Zincirleri ve Optimizasyon/ Simülasyon Modelleri ve Sağlık Odaklı Yenilenebilir Enerji Sistemleri alanlarında fikirleri ve projeleri bulunan ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası girişimcilerin başvurularını kabul etmektedir. Bakırçay TEKMER girişimcilerine ofis, ortak kullanım alanı, toplantı salonu gibi fiziki imkanlara ek olarak eğitim, danışmanlık, mentorluk, yatırımcı buluşmaları gibi imkanlar sunmaktadır. Ayrıca TEKMER girişimcileri, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım İndirimi/Kurumlar Vergisi İstisnası, Personel Gelir Vergisi Teşviki, Personel Sigorta Prim Desteği, Damga Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi İstisnası'ndan faydalanabilmektedir. 6. faaliyet döneminde bulunan Bakırçay TEKMER firmalarına katkı sağlamak amacıyla kendi bünyesinde her dönem ortalama 7 etkinlik gerçekleştirmektedir. Ayrıca paydaşların düzenlediği ve Bakırçay TEKMER firmalarına katkı sağlayacağını düşündüğü etkinliklere firmalarını yönlendirmektedir.

SAĞLIK ENDÜSTRİSİ

Bakırçay TEKMER'de 13+1 işlik mevcuttur. Bakırçay TEKMER; 5 inkübasyon, 5 ön inkübasyon girişimcisine sahiptir. Bakırçay TEKMER'e dahil olabilmek için Bakırçay TEKMER web sitesinde yer alan ön başvuru formu ile başvuru gerçekleştirilmektedir. Ön başvurunun olumlu olması halinde, proje başvurusu, hakem değerlendirmesi ve sonrasında icra kurulu değerlendirmesi ile başvuru yapan girişimcinin kabul ya da reddedilmesine karar verilmektedir. Bakırçay TEKMER/ Kuzey İzmir Yaşam ve Sağlık Bilimleri Teknoloji Merkezi'nin, sağlık ve yaşam bilimleri teknolojilerine yönelik yenilikçi bir ürün veya hizmet geliştirme amacına sahip olan girişimciler için alt ve üst yapı hizmetleri sağlaması planlanmaktadır. Ayrıca, uygulama odaklı araştırmacılar, klinik personelleri ve ulusal/uluslararası pazar hâkimiyeti olan akademisyenlerin girişimcilerle hızlı ilişki ağı sağlaması hedeflemektedir. Kuzey İzmir Yaşam ve Sağlık Bilimleri Teknoloji Merkezi, sağlık endüstrisine yönelik yenilikçi girişimcilerin kurumsal gelişim süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayabilmeleri için gerek duyulan imkanları bünyesinde barındıran bir ekosistem oluşturmayı kendisine misyon edinmektedir.