Başkan Koştu 8 aylık hedeflerini açıkladı

Vizyon projelerle uygulamalı belediyecilik yaptıklarını belirten Koştu, Bergama'ya hizmetlerin devam edeceğini açıklayan Hakan Koştu; "Geçtiğimiz yıl 274 tane TOKİ konutunu teslim ettik. 1000 tane konutumuzun da kiraları Mart ayında çekildi. Bu 1000 konutun çok yakın zamanda projelendirilmesi tamamlanması ve temellerin atılmasını umut ediyoruz. Bergama'ya biz eğer il yapacaksak TOKİ konutlarının da daha çok artmasını sağlamamız gerekiyor. TOKİ ile birlikte Bergama'nın barınma sorununu da çözüyoruz" dedi .

MİLLET BAHÇESİ AÇILIYOR

63 dönüm üzerinde hayata geçirilen, İzmir'in ilk millet bahçesi projesi bitirilmek üzere. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürütücülüğünü yaptığı projede 300 araçlık yer altı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, adrenalin parkı, biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, kütüphane gibi bölümler bulunuyor. Bergama'nın tarihi parkı Çamlıpark ile birleştirilen projenin yüzde 60'ından fazlası bitirilmiş durumda. İnce duvar, sıva ve saç imalatlarının devam ettiği projede yağmur suyu, içme suyu ve atık su imalatlarının yüzde 90'ı tamamlandı. Biyolojik göletin imalatına başlandı ve 3 hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Bergama'ya nefes olacak projenin yüzde 85'i yeşil alana ayrılmış durumda.

ÖĞRENCİ YURDU TAMAMLANDI

"Eğitim konusunda gençlere uygun imkanları oluşturuyor, barınma sorunlarını çözüyoruz. Toplam 27 milyon TL yatırım yaparak KYK Öğrenci Yurdu'nu tamamladık ve hizmete açtık."

YENİ DİŞ HASTANESİ AÇILIYOR

Bergama'ya Yeni Diş Hastanesi yapımına değinen Koştu; "Önümüzdeki 8 ayda hizmete alacağımız önemli yatırımlardan bir tanesi Diş Hastanesi. Eski devlet hastanesi arsası üzerine 20 ünitelik Diş Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni tamamlıyor büyük bir eksiği kapatmış oluyoruz" açıklamasını yaptı.

GENÇLİK MERKEZİ YAPILIYOR

Hızla yükselen merkezimizi 2023 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Seçimlerden önce açılışını tamamlayarak hizmete açacağız. Bergama Belediye'sine gelmeden önce verdiğimiz sözlerden birisi olan Güneş Enerji Santralini Bergama'mıza yakışır biçimde tamamladık. Projeyle belediyeye gelir getiriyoruz. Yaptığımız en isabetli yatırımlardan birisi olan Güneş Enerji Santrali'ni daha da büyütmeyi planlıyoruz.

BERGAMA ÇEVRE YOLU HİZMETE AÇILDI

HAKAN Koştu, "Giriş çıkış kavşaklarında düzenleme devam ediyor, hizmete açtığımız ilk günden itibaren Bergama trafiğinde bir rahatlama meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde oturan vatandaşlarımızı kamyon gürültüsünden, egzoz gazından kurtardık. Kavşak düzenlemeleri bittiğinde şehir içinde transit araç geçişini görmeyeceğiz. Bu bizim için çok önemli, Adnan Menderes Bulvarı'nı da Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte hızlı biçimde yapacağız. Bergama'nın batı girişinden doğu çıkışına (SGK binasından İvrindi kavşağına kadar) olan bölümü yapacağız ve çok güzel bir bulvar elde edeceğiz. Işıklandırmasıyla, yürüyüş ve bisiklet yoluyla mükemmel bir bulvarı Bergama'ya kazandırmış olacağız" açıklamasında bulundu.