Damızlık Koyun Üretim Merkezi bölge ekonomisine değer katacak

İlk etapta bölgedeki üreticileri destekleyecek tesis, uzun vadede Türkiye genelindeki damızlık koyun ihtiyacını karşılayacak. Bölge ve ülke ekonomisine artı değer katması beklenen tesis, küçükbaş hayvan üretiminde verim ve kaliteyi artıracak, bölgedeki koyun ırkının iyileştirilmesine ve hayvancılığın teşvik edilmesine de katkı sağlayacak.

KALİTEYİ ARTIRMA HEDEFİ

Aliağa'yı her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da en iyi yerlere getirmek istediklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağa'da hayvancılığın gelişimi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında Damızlık Koyun Üretim Merkezi kurulması kararı almıştık. Bu doğrultuda tesisimizin inşaat ve altyapı çalışmalarını tamamladık. Tesisimize, merinos ve kıvırcık olmak üzere ilk damızlık koyun sevkiyatımızı yaptık. Damızlık Koyun Üretim Merkezi'miz ile bölgemize saf ırk koyunları kazandırmayı, bununla birlikte de bölgemizde küçükbaş hayvan üretimini ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Şu an Aliağa'mızda 40 bin civarı küçükbaş hayvan bulunuyor. Hedeflerimizden bir tanesi de bu sayıyı 5 yıl içerisinde 80 bine çıkarmak. Aliağa'da küçükbaş hayvanların ıslah çalışmasını da yaparak mevcut hayvanlarımızı saf ırka çevirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu nokta da ilçe tarım müdürlüğümüzle koordineli çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İZMİR'İMİZE HAYIRLI OLSUN"

Damızlık Koyun Üretim Merkezi'nin bölgedeki üreticileri destekleyeceğini ifade eden Başkan Serkan Acar, "Küçükbaş hayvancılık yapan ya da yapmak isteyen üreticilerimize 3'üncü doğumdan sonra, bedelsiz olarak 20 koyun 1 koç verip, koyun üreticiliğini teşvik edeceğiz. Üreticilerimiz, bedelsiz verdiğimiz koyunların karşılığını, 3'üncü doğumundan sonra 20 koyun 1 koç olarak bize geri ödeyecek. Geri aldığımız koyunları aynı şekilde başka bir üreticiye vereceğiz. Bu sayede bölgemizde koyun üreticiliğini geliştireceğiz.

Ayrıca, İlerleyen dönemlerde tesisimizde bir de laboratuvar kurarak yeni ırkların bölgemize kazandırılması konusunda çalışmalarımız olacak. Projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımıza, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürümüze ve her an yanımızda olan Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Damızlık Koyun Üretim Merkezi'miz Aliağa'mıza, İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.