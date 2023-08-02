İzmir Bakırçay Üniversitesi eğitim modeli

Bakırçay Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere, halen standart olarak sürdürülmekte olan ve ülkemizdeki diğer üniversitelerde de benzer müfredatlarla sunulan eğitim haricinde, bir başka opsiyon olarak "Bakırçay Eğitim Modeli" oluşturuldu.

Bu modeli tercih edecek öğrencilere aşağıdaki gibi detaylı bilgiler verildi.

■ Günümüzde her iş kolunda oldukça büyük bir önem kazanan ve artık iş hayatının olmazsa olmazı haline gelen İngilizce eğitimlerini İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık ile kazanacaklar. Bir yıl olarak planlanan bu eğitimin sonunda; öğrencilerimizin B2 ve üstü düzeyde bir İngilizce seviyesine getirilmesi planlanmaktadır. Ancak gerek Üniversitemizce yapılacak seviye tespit sınavından başarılı olanlar, gerekse TOEFL iBT ( 84) ve YDS ( 70) sertifikalarına sahip olanlar söz konusu hazırlık sınıfı için muafiyet kazacaklar.

DENEYİMLİ AKADEMİSYENLER

■ İsteğe bağlı ingilizce hazırlık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, üniversite eğitim hayatlarının birinci sınıfından itibaren başlayan ve küçük gruplar halinde bölümdeki en tecrübeli akademik personellerin yönetiminde, uygulamanın öncelendiği dersler olan; Proje/Problem Temelli Öğrenme Derslerini alacaklardır. Ayrıca ülkemizde, üniversite yaşamındaki ilk yılda verilme geleneği olan YÖK 5 (i) dersleri de bu model ile son sınıftaki işletmede mesleki eğitim döneminde online ve asenkron olarak alınabilecektir.

Bu sayede proje/problem temelli öğrenme dersleri için de geniş bir alan açılmış olacaktır.

■ Söz konusu eğitim modelinde öğrencilerimizin eğitim süresi içinde, yaz tatillerinde yurtdışında ziyaret/staj/ tecrübe olanağı sağlanması için tüm imkanların sonuna kadar kullanılması amaçlanmaktadır.

■ Tercih edilen alanla yakınlık odağında, seçilen bölüme göre; Takım Çalışması, Girişimcilik, Programlama ve Ekonominin Temelleri gibi dersler alınabilecektir.

İNGİLİZCE TEMELLİ EĞİTİM

■ İsteğe Bağlı İngilizce'den başarılı olmuş/muafiyet kazanmış öğrencilerimiz için tercih etmeleri halinde imkanlar ölçüsünde İkinci Yabancı Dil Dersi (Çince, Almanca vs.) de verilebilecektir.

■ İsteğe Bağlı İngilizce'den başarılı olmuş/muafiyet kazanmış öğrencilerimiz için tercih etmeleri halinde İngilizce 3 ve 4 dersleri ile akademik ve mesleki anlamda konuşma, anlama, yazma ve sunu yapma gibi yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

■ İngilizce 3 ve 4 derslerini alarak başarılı olmuş öğrencilerimize tercih etmeleri halinde İngilizce Temelli Proje Eğitimi Dersi verilecektir. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz tecrübeli öğretim üyeleri ile ulusal veya uluslararası bir kuruluşa bilimsel bir projenin başvurusunu yapacaklardır. Dersin çıktısı ilgili alanda bilimsel bir projenin hazırlanarak sunulmuş olmasıdır.

■ Bakırçay Eğitim Modelini tercih eden öğrencilerimiz, iş hayatına hazırlayıcı uygulamaları önceleyen dersleri; temel müfredatta herhangi bir eksiklik olmaksızın tecrübeli öğretim üyelerinden alacaklardır. Bu kapsamda kendilerine ilk iki yıl daha dolu bir teorik ve uygulamalı eğitim müfredatı uygulanacaktır.

■ İlk iki eğitim yılını takiben, üçüncü sınıfta; yurtiçi ve yurtdışında anlaşmalı üniversitelerle Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişimleri planlanmaktadır.

Bu sayede öğrencilerimize farklı akademik çevrelerdeki eğitim kültürlerinin ve daha geniş bir bakış açısının kazandırılması amaçlanmaktadır.

■ Yabancı dil, analitik düşünce, yurtdışı deneyimi ve proje üretme alt yapısını kazanan öğrencilerimize, kendi eğitimlerinin fen ve sosyal temel alanlarında; piyasanın ihtiyaç duyduğu iş paketlerini üreten inovatif atölyelerde konuda uzman hocaları ile çalışma olanaklarının da sunulması planlanmaktadır.

Bu kapsamda Sosyal Bilimler Atölyesi ve Mühendishane çatıları altında analitik bir yaklaşımla farklı bölüm öğrenci ve hocaları ile takım çalışmasının öncelendiği bir multidisipliner bakış açısının kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu tecrübenin mezunlarımızın hem kendi girişimcilik yeteneklerine hem de fakülte 4. sınıfında başlayan mesleki yaşamlarına katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

MESLEKİ EĞİTİM İMKANI

■ Bakırçay Eğitim Modelini seçen ve gerekli dersleri alan öğrencilerimiz, üniversite eğitimi boyunca elde ettikleri genel not ortalamasına göre öğrenim sürelerinin son yılında, bir (7+1) veya iki (6+2) dönem olmak üzere; alanında önde gelen seçkin firma ve kuruluşlarda, işletmede mesleki eğitim imkanını elde edecekler. Bu modeli seçen öğrencilerimiz son sınıfta üniversite eğitimleri henüz bitmeden bir dönem veya bir yıl boyunca alanlarında söz sahibi kuruluşlarda profesyonel iş yaşamına adım atarak tecrübe kazanacak ve istihdamları için de önemli bir avantaj sahibi olacaklar. Söz konusu öğrencilerimiz işletmede mesleki eğitimlerini üniversite ve işyeri tarafında birer danışman ile yürütülecek bir proje kapsamında gerçekleştireceklerdir.

Yukarıda genel özellikleri ifade edilen ve "Bakırçay Eğitim Modeli" olarak tanımlanan söz konusu eğitim modeli ile öğrencilere güçlü yabancı dil alt yapısında, uygulamalı ve analitik derslerin ön planda tutulduğu, değişim programları ile uluslararasılaşmanın hedeflendiği ve en önemlisi henüz mezun olmadan iş hayatında yer alan bir eğitim sunulacak.