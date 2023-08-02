Manisa Büyükşehir’de en düşük maaş 15 bin 884 TL

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirakleri olan şirketlerde çalışan 4 bin 500 hizmet alım personeli ilgilendiren maaş zamlarını açıklandı. Başkan Cengiz Ergün, 17 ilçede 4 bin 500'ü bulan personelinin refah seviyesini yükseltmek ve enflasyona ezdirmemek için en düşük ücreti 15 bin 884 TL'ye yükselttiklerini ifade etti. Ergün, "Bu rakam, minimum vereceğimiz ücrettir. Personel sayımızın yüzde 61'ine tekabül eden 2 bin 700 personelimiz ise ortalama 16 bin 624 TL gibi daha üst seviyeden maaş alacaktır. Güle güle harcasınlar. Tüm çalışanlarımıza Manisa'mıza sağladıkları katkılar ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.