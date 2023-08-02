Troya Müzesi’nin 2024 yılı hedefi 1 milyon ziyaretçi

Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine, yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip içerisinde 2 bin eser sergilenen Troya Müzesi, ziyarete açıldıktan hemen sonra tüm dünyanın ilgisini çekti. Troya Müzesi, yıl sonuna kadar 800 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamayı planlarken, günlük 5 bin ziyaretçi ile rekor kırıyor. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "2020 hedefimiz pandemi olmasaydı, 1 milyon ziyaretçiyi yakalıyorduk. Ama pandemi ve depremler gibi felaketler arayı birazcık uzattı. 2024 yılında da artık 1 milyon ziyaretçiyi çok rahatlıkla yakalayacağımızı ön görüyoruz. Bu yıl Troya Müzesi olarak 800 bin ziyaretçiye ulaşmış olacağız" dedi.