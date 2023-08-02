Türkiye’de ilklerin mucidi: İzmir Bakırçay Üniversitesi

Üniversite tercihlerinin yapıldığı bu süreçte öğrenciler fazlasıyla heyecanlı. Bu sebeple de tercih etmek istedikleri okulları bütün detaylarıyla araştırmak zorundalar. İzmir Bakırçay Üniversitesi de Türkiye'de ilkleri yapmayı sürdürüyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde 7 Fakülte, 3 Yüksekokul ile 1 Enstitü bulunuyor.

Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, "6 senedir buradayım ve şimdiye kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Üniversitemiz güzel İzmir'imizin yükseköğretimdeki öncü kuruluşu ve gülen yüzü olacak.

Eğitimde toplam kalite anlayışı ile yürütülecek eğitim programlarının yanı sıra sportif, sanatsal ve kültürel olanaklarla birlikte mesleki yeterlilikler açısından ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne farklı bir yaklaşım benimsenmiştir" dedi.

'PROJELERİMİZ HAZIRLANIYOR'

Rektör Prof.Dr. Mustafa Berktaş 7 bin 500 civarında öğrencileri olduğuna dikkat çekti ve başlattıkları projelerden bahsetti: "Üniversitemizde 15'e yakın araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır." Ayrıca toplamda tamamlanması planlanan 5 temel projemiz var. Bu projeler; işyerinde mesleki eğitimin öncelendiği, işveren özellikli öğrenciler yetiştirmek, engelsiz üniversite modelini en üst düzeye taşımak, ekolojik bir kampüs örneği sunmak, yapay zeka ağırlıklı bir üniversite oluşturmak ve sağlık ve teknoloji temalı çalışmalar yapmaktır. Bunların hepsine ait hazırlanan projeleri 2024 yılında tamamlamayı planlıyoruz."

,

MESLEKİ EĞİTİMLER ÖNCELİKLİ

Rektör Prof.Dr. Mustafa Berktaş, öğrenci yetiştirme planlarını anlatırken oluşturdukları sistemi de anlattı. İş arayan olmaktansa öğrencilerin işveren sınıfında olmaları gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Mustafa Berktaş, "Biz işsizler ordusuna yeni bireyler yetiştirmiyoruz. Eğitimleri sırasında öğrencilerimizin en iyi firmalarda staj yapmalarını sağlıyoruz. Sonrasında da onlara bu yerlerde iş imkanı oluşturmayı hedefliyoruz. Buna ek olarak eğitimlerde ilk sınıflarda proje ve problem çözme temelli öğrenme derslerini müfredatlarımıza ekleyerek öğrencilerimizin mesleklerini tanımalarını, guruplar halinde yetkin akademik kadromuzla uygulama ağırlıklı eğitim almalarını sağlıyoruz. Bir diğer ifadeyle; öğrencilerimiz üniversitemize geldiğinde ilk olarak mesleğe yönelik dersler alacaklardır.

Ayrıca öğrencilerimizin en iyilerini seçerek onlara profesyonel mesleki yabancı dil eğitimi vereceğiz. 2. sınıfa geçen öğrenciler teorik ve uygulama ağırlıklı dersler alırken 3.sınıf öğrencileri de ulusal veya uluslararası değişim programlarıyla anlaşma yapılan üniversitelerin farklı eğitim kültürleriyle tanışmış olacaklar. Yani en iyi öğrencileri kendi düzeylerinde alternatif ulusal ve uluslararası okullara gönderebiliyoruz ve aynı şekilde başka okullardan da öğrencileri buraya kabul ediyoruz" dedi.