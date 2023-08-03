2023-2024 dönemi şeker kotaları netleşti

TÜRKİYE şeker sektöründe 2023-2024 pazarlama yılı için kotalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2023-2024 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi. Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton oldu. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, dün itibarıyla yürürlüğe girdi.