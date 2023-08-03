Buğday üretimimiz arttı stoklarımız doldu

TÜRKİYE Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Başkanı Ali Kırali, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin bu seneki buğday hasadının bereketli geçtiğini ve gıda arz güvenliği sıkıntısı yaşamayacağını belirtti. Kırali, elektronik ürün senedindeki (ELÜS) yatırımcı sayısının 200 bine ulaştığını, işlem sayısının da 4 yılda 133 milyar liralık işlem hacmine ulaştığını söyledi.

ARZ GÜVENLİĞİ SAĞLAM

Türkiye'nin 2023 hububat hasadını değerlendiren Kırali, "Bu yıl buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 3,8 artarak 20,5 milyon ton civarında olması bekleniyor. Artan üretim ve stokların güçlü olmasından dolayı kısa vadede Türkiye'de gıda arz güvenliği açısından bir risk bulunmayacak" dedi. Hububatın depolanmasının önemini vurgulayan Kırali, lisanslı depoculukta gıda güvenliğinin sağlanmasında da büyük payı olan elektronik ürün senedindeki (ELÜS) yatırımcı sayısının 200 bine ulaştığı bilgisini verdi. İşlem sayısının 4 yılda 133 milyar liralık işlem hacmine ulaştığını belirten Kırali, bu süreçte borsada 33 milyon ton ürünün el değiştirdiğini belirterek bu sayının artmasında lisanslı depoların kapasitesinin 4 yılda 2 katına çıkmasının etkili olduğunu ifade etti.