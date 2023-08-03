Egeli mobilyacılardan Güney Afrika çıkarması

EGE Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden şirketler, 2-5 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'ya ticaret gezisi düzenleyecek. Geziye dair bilgi veren Birlik Başkanı Ali Fuat Gürle, 'Uzak Ülkeler Stratejisi' doğrultusunda geziye 18 ihracatçı firmanın katılacağını söyledi. Gürle, Sektörel Ticaret Heyeti gezisinde 150'e yakın ikili iş görüşmesine imza atılacağını belirterek "Güney Afrika Cumhuriyeti bölgesindeki diğer 13 ülkeye açılan bir ticaret kapısı olma özelliği taşıyor. Heyete yoğun ilgiden memnuniyet duyduk. İhracatçı firmalarımız pazarın avantajlarından en yüksek şekilde faydalandırılacaktır. İzmir mobilya sektörünün gelişimi için en önemli bölgelerden biri. Bunun için gerekli know-how firmalarımızda var" diye konuştu.