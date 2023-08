Ege’ye ihracat piyangosu vurdu

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi heyetinin Türkiye ziyareti sonrasında, birçok firma ihracat vizesi aldı. Bu firmalar arasında İzmir ve Ege'den de çok sayıda şirket yer aldı. Et ve süt ürünleri ihracatı yapabileceği açıklanan 5'er firma arasında İzmir merkezli Pınar Süt ve Pınar Entegre Et de bulunuyor.

İKİ FİRMADAN AÇIKLAMA

Her iki firma da önceki gün birer açıklama yaparak Suudi Arabistan'a işlenmiş süt ve süt ürünleri ile işlenmiş et ve et ürünleri ihracatına başlayacaklarını duyurdu. Suudi Arabistan'ın süt ürünleri ihracatına izin verdiği firmalar listesinde Sütaş'ın İzmir tesisi de gözüküyor. Sütaş'ın Tire'de süt ürünleri tesisi bulunuyor. Suudi Arabistan Krallığı'na Sığır Eti ve Ürünleri İhracatı İçin Türkiye Onaylı Kuruluşların Listesi'nde Pınar Entegre Et'in yanı sıra Balıkesir'den Banvit de yer aldı. Süt ve Süt ürünlerinde ise, Pınar Süt ile Sütaş'ın İzmir tesisleri listeye girdi.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Bal ihracatının da önü açıldı. Bal ve arı ürünleri ihracatı yapacak firmalar arasında Muğla'dan Manavlar Gıda ile İzmir'den Doğa Arı ürünleri yer aldı. Kanatlı et ile su ürünleri ihracatının da önümüzdeki günlerde önünün açılması halinde Ege'den birçok firmanın bu ülkeye ihracat yapması bekleniyor. 2020 yılı öncesinde Suudi Arabistan'a 100 milyon dolara varan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yaptıklarını aktaran Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, iki ülke arasındaki siyasi yakınlaşmanın yeniden artmasıyla Suudi Arabistan'a önce 100 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı, sonrasında geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

TİCARET HACMİ BÜYÜDÜ

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2022 yılında ihracatta 4 milyar doları aştığı bilgisini veren Kızıltan, "Türkiye hayvansal mamuller üretiminde güçlü bir ülke, Suudi Arabistan ise alım gücü yüksek gıda ithalatçısı bir ülke. Suudi Arabistan'ın protein ihtiyacını Türk ihracatçıları karşılayacak" diye konuştu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi yakınlaşma 2023 yılının ilk yarısında ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye, 2022 yılının ilk yarısında Suudi Arabistan'a 131 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2023 yılının ocak - haziran döneminde yüzde 747, 5'lik artışla 1 milyar 113 milyon dolara ulaştı.

RUSYA, PINAR SÜT'E EMANET

PINAR Süt'ten yapılan açıklamada şirketin ilk olarak 2015 yılında Pınar Labne ve Pınar Beyaz ürünleriyle ihracata başladığı Rusya pazarında, Türkiye'den bu bölgeye yapılan peynir ve süt ürünleri ihracatının yüzde 100'ünü gerçekleştirerek, sektörünün lideri olduğu açıklandı. Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, gelecek dönemlerde Rusya pazarında uzun ömürlü süt kategorisinde de ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

35 ÜLKEYE ULAŞTILAR

ÜRÜNLERİNİ dünyanın 35 ülkesiyle buluşturan Pınar Süt, bu yılın ilk 6 ayı itibariyle, Rusya pazarına yapılan peynir ve süt ürünleri ihracatının yüzde 100'ünü gerçekleştirerek sektörünün lideri oldu. Öte yandan Pınar Entegre Et, Birleşik Arap Emirlikleri için de ihracat gerekli belgeyi aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "BAE Esma belgesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yer alan Emirates Standardization and Metrology Authority (ESMA) tarafından verilen bir uygunluk belgesidir. Bu belge, ürünlerin BAE pazarında güvenlik, kalite ve standartlara uygun olduğunu doğrular. Pınar Et ürünleri bu standarda uygun bulunmuş ve BAE MOCCAE bakanlık sisteminde onaylı tedarikçi olarak listelenmiştir" denildi.