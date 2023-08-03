İstanbul Havalimanı’na ABD’den iki ödül daha

İSTANBUL Havalimanı, ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından üst üste ikinci kez "En İyi Aktarma Havalimanı" ve "En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı" ödüllerine layık görüldü. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Global Traveler dergisinin "Leisure Lifestyle Awards" ödül töreninin bu yıl 11'incisi düzenlendi. Törende, ikinci kez "En İyi Aktarma Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı, 6. kez düzenlenen "Wherever Awards"ta ise geçen yılın ardından 2023'te de "En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı" ödülünü aldı.