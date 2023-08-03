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Haberler Ekonomi Temmuz ayı enflasyon oranı bugün açıklanıyor

Temmuz ayı enflasyon oranı bugün açıklanıyor

Temmuz ayı enflasyon oranı bugün açıklanıyor
OCAK ayı emekli ve memur zammı için ilk veri bugün gelecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranı için açıklamada bulunacak. Öte yandan enflasyon beklenti anketi de sonuçlandı. 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan enflasyon beklenti anketine göre, temmuz ayı için en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığı işaret edildi. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti. Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 olarak gerçekleşmişti.
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