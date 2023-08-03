Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu

Birçok verinin belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından bugün saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklandı.

TÜİK'in TÜFE verilerini paylaşması sonrası 'Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne oldu?' sorusu yanıt buldu.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 47,83 OLDU

Enflasyon oranı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,75 ile ulaştırma oldu.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç enflasyon oranındaki değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,08 olarak gerçekleşti.