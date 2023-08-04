Avrupa krizde, Türkiye rekor üretimde

Avrupa'da iklim değişikliği ve yüksek sıcaklıkların olumsuz etkileri nedeniyle zeytin ve zeytinyağı üretiminde gerileme yaşanırken Türkiye, yeni sezonu rekorlarla karşılamaya hazırlanıyor. Türkiye'de zeytin ağacı varlığındaki artış üretime de yansıdı.

1 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Pazarda gözler, son dönemde rekor üretime ulaşan Türkiye'ye çevrildi. Avrupa'daki durumun aksine Türkiye'de sektör temsilcileri, üretim ve ihracatta yeni rekorlara odaklandı. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, Türkiye'de geçen yıl 422 bin ton zeytinyağı üretildiğini, yeni sezonun ise ekim ayında başlayacağını söyledi. Tan şöyle konuştu: "Devirle birlikte zeytinyağı stokumuz toplam 450 bin tonu buldu. Geçen yıl 135 bin ton ihracat yapıldı ve böylece iç tüketim için 315 bin ton zeytinyağı kaldı. Şu anda tarihimizde ilk defa zeytinyağı ihracatında 1 milyar dolara gidiyoruz."