GHO, Eskişehirspor’un Forma Göğüs Sponsoru Oldu

Türk tipi gayrimenkul danışmanlığı modeliyle yurt geneline yayılan Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO), Eskişehirspor ile 1 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.

YOLDAŞ OLDULAR

Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantıya Kulüp Başkanı Erkan Koca, Başkan Vekili Özgür Marankoz, GHO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can Çalgır, GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehirspor teknik heyeti ve taraftarlar katıldı. Başkan Koca, konuşmasında GHO'ya teşekkür ederek şunları söyledi: "Eskişehirspor olarak kötü bir zamandan geçiyoruz. Sponporluk anlaşmaları için Eskişehir içinden firmalarla görüşmelerimiz olumsuz sonuçlandı. GHO firması ise sponsor olarak kötü günümüzde bize yoldaş oldu. Onlara çok teşekkür ederiz. Hepimiz şampiyonluk için kenetlendik. İnşallah lig sonunda da taraftarımızla birlikte kupayı kaldırırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GURUR VERİCİ OLDU

GHO Yönetim Kurulu Başkanı Çalgır ise "Bizim için çok önemli ve gurur verici bir anlaşma oldu. Köklü kulüplerden biri olan Eskişehirspor ile bir iş ortaklığı yapma planlarımız hep vardı. İnşallah Eskişehirspor eski günlerine dönüp, her yıl bir üst lige çıkacak" dedi.