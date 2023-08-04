‘Kadınlar cesur olmalı’

Devletten aldığı destekle lavanta yetiştiren Özlem Genç'in tarlasında lavanta hasat şenliği düzenlendi. Taşova Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği tarafından Mercimek köyünde düzenlenen etkinlikte 13 dönüme ekili lavantanın ilk hasadı yapıldı.

PROJE DESTEĞİ ALDI

Lavanta üreticisi Özlem Genç, televizyonda izlediği bir haberde Tarım ve Orman Bakanlığının kentlerden kırsala nüfus yoğunluğunu çekmek için başlattığı "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" isimli projeden haberdar olduğunu belirtti. Aldığı destekle lavanta üreticisi olduğunu anlatan Genç, kadınlara cesur olmalarını ve Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerden yararlanmalarını tavsiye etti.

'BAŞARIYI YAKALADIK'

Yaklaşık üç yıl önce fide olarak 13 dönümlük alana lavanta ektiğini söyleyen Özlem Genç, "Lavanta, ekiminden üç yıl sonra randıman vermeye başlayan bir bitki. Kadınlarımız topraktan korkmasınlar, yapmak istedikleri, kafalarına koydukları bir hedefleri var ise mutlaka gerçekleştirsinler. Çok zorluklar ile karşılaştık, hedefimizden şaşmadık, bugün gördüğünüz başarıyı elde ettik" diye konuştu.