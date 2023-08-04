LeBon Home, Uzakdoğu rüzgarını evinize taşıyor

Urla Sanat Sokağı'nda hizmet veren LeBon Home, iç ve dış mekanlar için özel olarak tasarlanan doğa dostu ev dekorasyon ve mobilya ürünleriyle sıra dışı bir deneyim yaşatıyor. Uzak doğunun mistisizmini yansıtan geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını dile getiren Lebon Home ortaklarından Aylin Gözay, "Ürünlerimiz tamamen el yapımı ve doğal ürünlerdir. Gelen konuklarımızın hemen hemen hepsi aynı şeyleri söylüyor. LeBon Home'da sürekli yenilenen ürün çeşitlerimiz arasında geri dönüştürülmüş el yapımı mobilyalardan, dekorasyon ürünlerine kadar çok fazla seçeneğimiz var.

'DOĞA DOSTUYUZ'

Sürdürülebilirliği ön plana alan, çevre ve doğa dostu bir anlayışa sahibiz. Bizler Uzakdoğu da üretim ekibi oluşturduk. 2024 yılında kendi tasarımlarımızı yurt içi ve yurt dışında beğeniye sunmayı hedefliyoruz. Mağazamız tarihi dokusu korunmuş büyük bir Rum evi. Biz mobilya ve dekorasyon ürünleriyle, LeBon Jardin ise Uzakdoğu'nun dinginliğine kendinizi teslim edeceğiniz benzersiz bahçesindeki restoranı ile bu tarihi ve doğal ortamla konukların dinlenirken alışveriş yapabilecekleri bir ortam sunuyor" dedi.