Vil & Encore Kuşçular, örnek villasıyla konuklarını ağırlıyor

Vil & Encore, ahşap dış cephe kaplaması, doğal, estetik ve fonksiyonel tasarımıyla öne çıkan proje 4 mevsim yaşama uygun şekilde tasarlanan modern mimarisiyle beğeniliyor. Projenin konut sahibi olmak isteyen yerli ve yabancıların dikkatini çektiğini dile getiren yetkililer, villaların denize ve kent merkezine olan yakınlığıyla da talep gördüğünü vurguladı.

FONKSİYONEL ÇÖZÜMLER

Projeyle ilgili bilgi veren firma yetkilileri, "İzmir'in yükselen değeri Urla'da önemli bir yatırıma imza attık. 3+1, 4+1 ve 5+1 tiplerinde 10 adet villadan oluşan Vil & Encore Kuşçular, her detayında gizlenen fonksiyonel çözümleriyle müstakil yaşamı keyifli ve konforlu bir halde sunuyor. Müstakil ve bahçeli yaşam alanlarını günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji ve kompakt çözümlerle birlikte yaşama geçiriyor. Doğanın içinde denize ve merkeze çok yakın mesafede bulunan proje ulaşım avantajı ve özgün tasarımıyla da dikkat çekiyor. Ön satışların başladığı Vil & Encore Kuşçular, otoban bağlantı noktasına 5 dakika, Urla merkeze 7 km, İzmir'e 35 dakika, Demircili ve Altınköy koylarına ise 10 dakikalık bir mesafeye sahip" dedi.

BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR

Firma yetkilileri, "Vil & Encore Kuşçular, yurt içi ve yurt dışında inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanında birçok girişimde öncülük eden ve 2 yıl boyunca sürdürülen AR-GE çalışmalarının yansımasıdır. Her villanın kendine ait özel bahçesi, havuzu ve otopark alanı bulunuyor. Detaylı depolama alanları, dört mevsim bahçe içinde yaşama imkanı sunan kış bahçesi, yeni tasarım şöminelerle modern ısınma sistemi gibi çok sayıda özelliğe sahip" şeklinde konuştu.