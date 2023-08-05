Gençlere iş kapısı açan süper teşvik

Gelir İdaresi Başkanlığı genç girişimciler için vergi ve sigorta prim desteği rehberi yayınladı. Genç girişimciler için daha önce 75 bin lira olan vergi istisnası bu yıl için 150 bin liraya çıkarıldı. Vergi desteği üç vergi dönemiyle sınırlı olup, önceki faaliyetine devam ederken yeni iş kurulması teşvik süresini uzatmayacak. Her iki destekten gelir vergisi mükellefi olan 29 yaşını doldurmayanlar yararlanacak.

KENDİ İŞİNDE ÇALIŞMALI

Her iki teşvikten yararlanabilmek için genç girişimcinin kendi işinde çalışması, işe başlama tarihinin yasal süresinde bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Şahıs şirketlerinde ortakların tamamının da aynı şartları taşıması gerekiyor. Mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması şartı bulunuyor. Kira, faiz, ücret gibi beyana tabi başka kazançlar var ise, sadece ticari, mesleki kazancı için teşvikten yararlanılabilecek. Bu destekler için bağlı olunan vergi dairesinden "genç girişimcilerde kazanç istisnası" belgesi alınması gerekiyor. Vergi teşvikinden yararlanan gençlere Bağ-Kur kapsamındaki sigorta primleri de bir yıl Hazine tarafından karşılanacak. Genç girişimcilerin brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasındaki tutarın yüzde 34.5'i oranında sigorta primi alınıyor. Asgari ücrete karşılık gelen kısım Hazine tarafından karşılanıyor. Prime esas kazanç sadece bu tutarla gösterilirse ayrıca bir yıl süreyle başka prim yatırılmayacak. Temmuz ayı itibariyle 4 bin 628 lirayı devlet karşılayacak. Bu da bir yıllık dönemde 55 bin liranın üzerinde destek anlamına geliyor. Yılbaşında asgari ücretin artmasıyla birlikte bu destek de artacak.

KAZANCI BASİT USULDE OLANLAR

Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna bulunuyor. Kazançları basit usulde tespit edilenlerin söz konusu kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemekte olup, kanunda öngörülen diğer istisna ve indirimlerin kazançtan indirimi söz konusu olmuyor. Genç girişimcilere yönelik olarak öngörülen kazanç istisnasının indirim konusu yapılmaması bu mükelleflerin genç girişimci şartlarına haiz olduğunun kabulüne engel teşkil etmiyor. Buna göre diğer mükelleflerde olduğu gibi talep etmeleri durumunda bahse konu istisnadan yararlanan mükelleflere de sigorta primi teşvikinden yararlanmalarını teminen bağlı bulundukları vergi dairelerince istisna şartlarını taşıyıp taşımadıklarına dair yazı verilmesi mümkün bulunuyor.