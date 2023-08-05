Uşak TMO 20 bin ton buğday aldı

Uşak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) duyurusunda;

"TMO Uşak Şube Müdürlüğü 2023 hububat alımlarına devam etmektedir. Cari tarih itibariyle 20 bin ton hububat alınmıştır. Üreticilerimizin elinde ki son ürün alınana kadar alımlarımız devam edecektir. Ulubey ve Banaz/Kızılhisar alım merkezlerinin ardından 04.08.2023 tarihi itibariyle Uşak merkez Yapağılar köyündeki Lisanslı depo faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Randevu limitlerimiz genişlemiştir, üreticilerimiz internet sitemizden randevu alabilirler, randevu alımında sıkıntı yaşayan üreticilerimizin Uşak merkez şubemizde randevuları alınmaktadır. Hiç bir üreticimiz mağdur edilmeden çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.