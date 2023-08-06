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Elektrik santrallerine 460 milyon lira destek ödemesi

Elektrik santrallerine 460 milyon lira destek ödemesi
TÜRKİYE Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 43 elektrik üretim santraline haziran ayı için yaklaşık 460 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 43'üne haziran ayı için toplam 459 milyon 886 bin 378 lira ödenecek. En yüksek ödeme, 30 milyon 468 bin 70 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak. Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.
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