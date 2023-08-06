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Haberler Ekonomi İlk deniz üstü RES için aday alanlar belirlendi

İlk deniz üstü RES için aday alanlar belirlendi

İlk deniz üstü RES için aday alanlar belirlendi
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilk deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) için aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan etti. Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga'daki 4 deniz üstü RES alanının Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında aday YEKA olarak belirlendiği bildirildi. Açıklamada, "09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında alanlar Denizüstü RES Aday YEKA olarak belirlenmiş olup söz konusu alanların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilmesine yönelik detay çalışmalara başlanmıştır" denildi.
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