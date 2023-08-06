Tire Küçük Sanayi Sitesi’nde temel atıldı

İZMİR Tire'de, küçük esnafa yönelik uzun yıllardır hizmet veren Küçük Sanayi Sitesi'nde yeni işyerlerinin temeli atıldı. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, toplam 60'şar metrekarelik sekiz işyerinden oluşan üçüncü etap projesinin startını verdi. Aynı zamanda yedi yeni işyerinden oluşan dördüncü etap projenin de çalışmalarına başlandı.

Projenin, 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak yeni işyerlerinin sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini ifade eden Tire Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı İlker Görken, "Altyapısıyla Tire'ye yakışır modern bir küçük sanayi sitesine sahibiz. Talepler doğrultusunda sanayi sitemizi sağlıklı şekilde büyütüyoruz. Dualar eşliğinde yeni temellerimizi attık. Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. Gelişen Tire ekonominin çarklarının döndüğü sanayi sitemiz yarınlara umutla bakıyor" dedi