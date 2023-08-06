Üzüm rekolte tahmin raporu Bakanlığa gidecek

ÜZÜM Rekolte Tahmin Komisyonu Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ün başkanlığında toplandı. Komisyonun nihai sonucu bakanlığa gönderilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı üzüm rekoltesini açıklayacak. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı Sultaniye Çekirdeksiz kuru üzümün fiyatını geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 lira olarak açıklamıştı. Manisa'nın dünyanın en önemli üzüm üretim merkezlerinden olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bakanlık Makamı tarafından, üzüm ürününün, üretim amaçları doğrultusunda alan ve üretim rakamlarının tespit edilmesi için komisyon oluşturulmuştur" dedi.