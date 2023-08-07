Bodrum otellerinde yüzde 40’a varan indirim

Haziran ve Temmuz ayı doluluk oranları beklentilerin altında kalan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerde yüzde 40'a varan indirimler yapıldı. Son dönemlerde artan maliyetler sebebiyle tatil bölgelerindeki otellerde fiyat artışına gidildi. Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen turist sayısı artmasına rağmen bu artış konaklama tesislerine yansımadı. Doluluklar beklentilerin altında kalınca, Bodrum'daki birçok otel geceleme fiyatlarında yüzde 30-40 oranında indirime gitti.

DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, "Temmuz ayında otellerin doluluğu yüzde 75-80 civarındaydı. Geçtiğimiz seneye göre düşüş yaşandı ama gelen kişi sayısı daha fazla. Havalimanına inenler arttı fakat otellerdeki doluluk daha düşük olduğu için alternatif tatil seçenekleri değerlendiriliyor. Ayrıca artık gelen her 100 kişinin 40'ı, Bodrum dışındaki bölgelere hareket ediyor" şeklinde konuştu.