Deprem bölgesindeki havalimanlarına yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki havalimanlarına 75 milyon 179 bin 693 lira harcadığını bildirdi. Bakan Uraloğlu,"Havalimanlarından, 55 bin 391 iç hat ve 5 bin 811 dış hat olmak üzere toplam 61 bin 202 uçak trafiği gerçekleşti. Toplam 5 milyon 948 bin 975 yolcuya hizmet verildi. Havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Temmuz 2023 itibarıyla DHMİ tarafından bölgedeki havalimanları için 75 milyon 179 bin 693 lira harcama yapıldı" şeklinde konuştu.