Hayvansever Emniyet Müdürü yürekleri ısıttı

Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinde 32 yıldır emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunan ayrıca Belçika NATO Daimi Temsilciliği görevi de yapan Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'nun hayvan sevgisi sayesinde emniyet müdürlüğü adeta hayvanat bahçesine dönüştü. Fethiye'de yaklaşık bir yıldır ilçe emniyet müdürlüğü görevini yürüten Dadaşoğlu, 'Gönül Bağı' projesiyle özel çocuklar, öğrenci ve öğretmenlere polisliği sevdirmek için büyük çaba harcıyor.

ASKERDE BAŞLADI

Makamında 'Yakup' isimli papağanın yanı sıra, 'Limon' isimli kanarya ile hizmet binasındaki Şakir' isimli Sultan papağanı, 'Asil' isimli köpek, 'Gece' isimli kedi, 'Turşu' isimli kanaryanın yanı sıra tavuk ve horozlar da emniyet birimine gelen vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Yakup ve diğer can dostları ile yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Dadaşoğlu, hayvan sevgisinin askerde Diyarbakırlı bir arkadaşının güvercin sevgisine şahit olunca başladığını söyledi.

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