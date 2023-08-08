Altının gramı 1.681 liradan islem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.681 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.150 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 1.936 dolardan işlem görüyor.Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.