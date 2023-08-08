Elektrik üretimine serbest bölge

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Serbest Bölgeler'de faaliyet gösteren şirketlerin kendi tüketimleri için elektrik üretmelerine imkân tanınmasına ilişkin karar olumlu karşılandı. Buna göre elektrik piyasasına ilişkin mevzuat kapsamında serbest bölgelerde Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüş verilmesi kaydıyla, sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere, elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere ön lisans veya üretim lisansı verilecek. Üretim lisanslarına konu tesislerde ihtiyaç üzerinde elektrik üretilmesi durumunda ise bu elektrik hiçbir şekilde satışa konu edilmeyecek.

"BAĞIMLILIĞI AZALTACAK"

Kararı değerlendiren İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Organize Sanayi Bölgelerinden sonra serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin öz tüketimlerini destekleyecek enerji üretmelerinin önemine dikkat çekerek, "Finansal gücü ve imkânı olan her şirketin ve her kişinin, kendi tükettiği enerjisini üretmesine imkân tanınmasının, ülkemizin enerjide ithal kaynaklara bağımlığını azaltmada kritik önem taşıdığını düşünüyoruz" dedi. Serbest Bölgelerde kurulan lisanssız üretim tesislerinin, ilgili yönetmelik kapsamında tesis edileceğini hatırlatan Sevimli, şirketlerin özellikle çatı tipi güneş enerjisi santrali kurmak için arayışta olduğunu kaydetti. Sevimli, lisanssız enerji üretiminin önünün daha fazla açılması ile şebeke üzerindeki dağıtım yükünün hafifleyerek daha çok lisanslı santralin sistem bağlantı noktasına dâhil olabileceğine işaret etti.