Gençlere vergisiz telefon yolda

14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde öğrencilere cep telefonu ve bilgisayarda vergi muhafiyeti sağlayacakları müjdesini vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin "İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak"açıklamasını yaptı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan bir diğer açıklamasında, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" ifadelerini kullandı. Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Şimdi öğrenciler Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamayı bekliyor.

TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.

İŞTE VERGİDEN MUAF FİYATLAR: