Taze incir ihracatında hedef 100 milyon dolar

Ege'nin önemli tarımsal ürünlerinden taze incir, başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Sarılop taze incirin ihracatı 31 Temmuz'dan itibaren başladı. Kesim tarihi 6, ihracat tarihi ise 7 Ağustos olarak belirlenen siyah incir de raflarda yerini aldı. 2022 yılında Türkiye'nin taze incir ihracatından 58 milyon dolarlık döviz geliri elde ettiği bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "2022'de 24 bin 16 ton taze inciri yaklaşık 60 ülkeye ihraç ettik. Taze incir ihracatımızın 45 milyon dolarlık büyük dilimi Bursa siyah incirinden elde edildi. Sarılop incirin ihracatı ise 12 milyon dolar oldu. 2023 yılında 100 milyon dolarlık taze incir ihracatı hedefliyoruz" dedi.